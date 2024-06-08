Росіяни оголюють фронт, щоб спинити контрнаступ ЗСУ у Вовчанську

Російські окупанти перекидають свої бойові підрозділи, у тому числі операторів безпілотних літальних апаратів, з Херсонського напрямку на північне прикордоння Харківщини.

Про це повідомив Центр національного спротиву Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Мабуть, загарбники скучили за «Птахами Мадяра» (414-й окремий батальйон ударних безпілотних авіаційних систем морської піхоти ЗСУ), яких раніше по тій же географії перекинули Сили оборони.

А блогер і лейтенант ЗСУ з позивним Алекс у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» написав: «Харківський напрямок висмоктує багато ворожих ресурсів. Вже і на Лиманському напрямку орки не проявляють активності, бо перекинули резерви на Вовчанськ».

Як відомо, інтервенти розпочали наступ в районі Вовчанська з метою відволікання і «розтягування» Сил оборони. Але схоже, що вони й самі змушені через це «розтягуватися».

Нагадаємо, в попередні дні різні джерела фіксували просування Сил оборони у Вовчанську. А командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «АХІЛЛЕС» 92-ої окремої штурмової бригади ЗСУ імені кошового отамана Івана Сірка заявив і про нашу контратаку в районі сусіднього частково окупованого Глибокого; однак результати наразі невідомі.