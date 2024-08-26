Росіяни КАБом знищили льодовий палац у Суджі

Російські окупанти керованою авіаційною бомбою знищили льодовий палац в місті Суджа Курської області РФ. Вірогідно, вони вважали, що в ньому розташована база Збройних сил України.

Однак наші захисники стверджують, що в момент удару в палаці нікого не було. Вони оприлюднили два відео, в яких показано об’єкт до удару і після.

У свою чергу, військовий блогер «АЗОВ_UA_NATO_USA» на своїй сторінці в соціальній мережі «Х» оприлюднив відео штурму Силами оборони одного з сіл у Курській області.

Ролик змонтовано з кадрів, відзнятих екшн-камерою на шоломі одного з бійців. Наша колона бронетехніки і піхоти повільно просувається по дорозі, ведучи вогонь. З перемовин по рації чути, що по іншій вулиці йде друга колона.

Раптом сильно вибухає наш танк – в нього влучив ворожий дрон-камікадзе. Машина сильно задиміла і загорілися. З розмов можна почути, що екіпаж залишається на зв’язку. «АЗОВ_UA_NATO_USA» стверджує, що танкісти вижили. Але чим закінчився штурм, не ясно.

кацапи скинули авіабомбу на свій льодовий палац. Суджа, Курщина😎 pic.twitter.com/JS0my2vPtT — Сергій Нещадим △ 🇺🇦 (@nevedimka123) August 26, 2024