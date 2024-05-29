Росіяни атакували Лиман, багато поранених
Російські фашисти продовжують нищити Донбас. Так, сьогодні вони тричі обстріляли місто Лиман Донецької області, внаслідок чого щонайменше вісім людей зазнали поранень. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Facebook в середу, 29 травня.
За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджені три двоповерхівки і три адмінбудівлі. На місці події працюють усі відповідальні служби.
У свою чергу, обласна прокуратура уточнила, що поранень і контузій зазнали п’ять жінок та три чоловіки віком від 18 до 69 років. Тип застосованої ворогом зброї встановлюється.
Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).
Вранці місцева влада міста Селідове Донецької області повідомила про удар вночі двома авіаційними бомбами «УМПБ Д-30С», внаслідок чого загинув місцевий житель 1970 року народження, поранена жінка 1953 р.н., зруйновано житловий будинок, пошкоджені ще 10 і магазин.
Нагадаємо, напередодні увечері росіяни атакували Торецьк на Донеччині трьома авіаційними бомбами. Внаслідок прямого влучання було зруйновано під’їзди у двох багатоповерхових будинках та будівлю підприємства. Принаймні двоє людей загинуло.
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