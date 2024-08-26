Росія здійняла у небо носії ракет «Кинджал»

Вже декілька годин фашистська Росія атакує Україну крилатими ракетами. Для цього задіяні бомбардувальники Ту-95 та Ту-22, які несуть ракети Х-101 та Х-22. Плюс в Чорному морі чотири ракетоносії ракет «Калібр».

Цього ворогу мало і о 9:03 він здійняв у небо МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області РФ, про що повідомило командування ПС ЗСУ.

Нагадаємо, українські ППО з весни минулого року до березня цього збили 25 «Кинджалів». Збивали їх і під час березневих атак, але точна кількість невідома. Додамо, що під час однієї з атак в червні було збито 4 Кинджали з 10 запущених. Також Кинджал вдалося збити 8 липня.

Тим часом у Луцьку є потрапляння ракети у багатоповерхівку. На Полтавщині у промислове підприємство. Вибухи лунали у Харкові, Одесі, Вінниці і інших містах.