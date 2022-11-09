Росія здає Херсон, – Шойгу

Схоже, почалося те, про що говорили експерти, і до чого призвели грамотні дії українських військових. А саме відступ російсько-фашистських військ з правобережжя Херсонської області і самого Херсона.

Про таке рішення оголосив командуючий ворожими військами в Україні генерал Суровікін. Це рішення затвердив міністр оборони РФ Шойгу.

«Доцільно організувати оборону по бар’єрному рубежу річки Дніпро, по лівому її берегу… Рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас ми збережемо життя наших військових і боєздатність угруповання військ… Маневр військ буде здійснено в найближчі терміни, з’єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра», — заявив Суровікін.

Шойгу на це надав наказ розпочвти виведення військ.