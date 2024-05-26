Росія завдала удару по аеропорту в Запоріжжі

Фашистська Росія продовжує свій тотальний терор, який нічого, окрім люті українців, принести їй не може.

Цього разу країна-агресор, на чолі якої стоять справжні серійні вбивці, завдала удару по аеропорту у Запоріжжі.

Про це повідомив нардеп Муса Магомедов (був директором знищеного Авдіївського коксохімічного заводу).

Він опублікував фотографії, на яких можна побачити масштаб руйнувань.

«Черговий аеропорт-красень розвалили, цього разу в Запоріжжі. Горіть ви в пеклі. В окремому. Для тих, хто знищує наші аеропорти — ворота свободи, точно є персональне пекло», — написав нардеп.

Офіційного повідомлення щодо загиблих чи постраждалих наразі немає.

Показово, що аеропорт не працює після повномасштабного вторгнення.