Росія завдала ракетного удару по Одесі

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  1. 01.05.2024
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Фашистська Росія завдала чергового ракетного удару по Одесі.

У місті незадовго до опівночі пролунали вибухи. Перед цим командування Повітряних сил ЗСУ попередило про небезпеку ракетного удару. 

«Одеса — терміново в укриття!» — йшлося в оголошенні військових о 23:28.

Місцева влада також закликала одеситів перебувати в укриттях.

«Одещина, всіх прошу бути в укриттях до відбою повітряної тривоги!» — написав начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram.

За попередньою інформацією, росіяни вдарили по місту балістикою з території Криму. 

Як вказують місцеві Telegram-канали, є «прильот», на місці влучання здійнядася пожежа. 

«З високою ймовірністю це знову був Іскандер-М із касетною бойовою частиною. Пуск із району Євпаторії», — повідомив канал Николаевский Ванек.

Нагадаємо, 29 квітня ворог також завдав по Одесі удар ракетою Іскандер-М, внаслідок чого загинули 5 чоловік і ще 30 отримали поранення.

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