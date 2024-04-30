Росія завдала ракетного удару по Одесі
Фашистська Росія завдала чергового ракетного удару по Одесі.
У місті незадовго до опівночі пролунали вибухи. Перед цим командування Повітряних сил ЗСУ попередило про небезпеку ракетного удару.
«Одеса — терміново в укриття!» — йшлося в оголошенні військових о 23:28.
Місцева влада також закликала одеситів перебувати в укриттях.
«Одещина, всіх прошу бути в укриттях до відбою повітряної тривоги!» — написав начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram.
За попередньою інформацією, росіяни вдарили по місту балістикою з території Криму.
Як вказують місцеві Telegram-канали, є «прильот», на місці влучання здійнядася пожежа.
«З високою ймовірністю це знову був Іскандер-М із касетною бойовою частиною. Пуск із району Євпаторії», — повідомив канал Николаевский Ванек.
Нагадаємо, 29 квітня ворог також завдав по Одесі удар ракетою Іскандер-М, внаслідок чого загинули 5 чоловік і ще 30 отримали поранення.
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