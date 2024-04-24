Росія завдала ракетного удару по Одесі

Сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі з літаків тактичної авіації. Про це о 9:51 у своєму Телеграм-каналі повідомила пресслужба Сил оборони півдня України.

Однак інформації надано не багато: «Вибуховою хвилею пошкоджено близько тридцяти будинків… Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку, вона у стані середнього ступеню тяжкості доставлена в лікарню».

Одеська обласна військова адміністрація вказала, що удар було завдано о сьомій годині. Видання «Думська» уточнило, що в місті пролунало кілька потужних вибухів, частина Одеси без світла.

Згодом Сили оборони півдня уточнили, що удар було завдано «по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки у місті Одеса».

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що минулої ночі агресор вдарив двома керованими авіаційними бомбами по Шевченківському району обласного центру. На щастя, вони влучили в землю, однак вибухи завдали великих збитків:

«Пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення трьох багатоквартирних будинків, двох офісних будівель, трьох нежитлових будинків, газову магістраль. Загалом пошкоджено 568 вікон та 33 автомобілі».

А головне, поранені щонайменше шестеро цивільних.

Паралельно агресор вдарив двома ракетами по селищу Золочів Богодухівського району, внаслідок цього частково зруйнована колишня будівля Золочівської адміністрації, десять будинків, з них два житлових багатоквартирних, а також будівля банківської установи.