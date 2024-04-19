 

Росія завдала ракетного удару по морському порту «Південний»

  1. 19.04.2024
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Сьогодні вдень фашистська Росія завдала ракетного удару по Одеській області.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що прилетіло по спорудам в порту Південний. За його словами, кілька ракет влучили по об’єктам, що належать нашій державі і сінгапурцям. 

«Південний» — торговельний морський порт в місті Южне, на чорноморському узбережжі, в акваторії Малого Аджалицького лиману. Найбільший і найприбутковіший порт України.

Він знаходиться у 30 км від Одеси.

Також глава держави проінформував учасників Ради Україна-НАТО про те, що вранці ракети прилетіли також у Дніпро, Кривий Ріг та Синельникове. У Дніпрі зруйновано звичайний житловий будинок, під завалами опинилися люди. Пошкоджено залізничний та автовокзал.

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