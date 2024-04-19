Росія завдала ракетного удару по морському порту «Південний»
Сьогодні вдень фашистська Росія завдала ракетного удару по Одеській області.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що прилетіло по спорудам в порту Південний. За його словами, кілька ракет влучили по об’єктам, що належать нашій державі і сінгапурцям.
«Південний» — торговельний морський порт в місті Южне, на чорноморському узбережжі, в акваторії Малого Аджалицького лиману. Найбільший і найприбутковіший порт України.
Він знаходиться у 30 км від Одеси.
Також глава держави проінформував учасників Ради Україна-НАТО про те, що вранці ракети прилетіли також у Дніпро, Кривий Ріг та Синельникове. У Дніпрі зруйновано звичайний житловий будинок, під завалами опинилися люди. Пошкоджено залізничний та автовокзал.
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