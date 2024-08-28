Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу

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  1. 28.08.2024
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Сьогодні фашистська Росія завдала чергового удару по Кривому Рогу. Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, це сталося в той час, коли місто ще в жалобі через попередній обстріл, під час якого було зруйновано готель.

Сьогодні ворог теж вдарив балістикою, і так само по цивільним.

За останніми даними, відомо про приліт, в результаті якого понівечено гаражний кооператив. Крім того, вибиті вікна у готелі. 

Постраждали вісім людей — одна жінка, шість дорослих чоловіків і 18-річний юнак.

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