Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу
Сьогодні фашистська Росія завдала чергового удару по Кривому Рогу. Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, це сталося в той час, коли місто ще в жалобі через попередній обстріл, під час якого було зруйновано готель.
Сьогодні ворог теж вдарив балістикою, і так само по цивільним.
За останніми даними, відомо про приліт, в результаті якого понівечено гаражний кооператив. Крім того, вибиті вікна у готелі.
Постраждали вісім людей — одна жінка, шість дорослих чоловіків і 18-річний юнак.
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