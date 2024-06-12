Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу

Сьогодні вдень фашистська Росія завдала чергового ракетного удару по мирній Україні — цього разу по житловій забудові Кривого Рогу.

В результаті цього підступного обстрілу загинули принаймні вісім людей, ще 21 особа – постраждала.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram в середу 12 червня.

За його даними, серед травмованих – двоє дітей. Ще чотири осособи вважаються зниклими безвісти.

«Пошукова операція триває. Працівники ДСНС, Національної поліції, комунальні служби, волонтери роблять все можливе, щоб врятувати якомога більше людей. На місці події працюють кінологи з пошуковими собаками та психологи», – написав міністр.

Нагадаємо, в ніч на середу ворог завдав масованого удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА. Збито п’ять ракет та 24 дрони. Одну ракету Іскандер знешкодити не вдалося.

Зранку 12 червня російські війська атакували Новомосковськ Дніпропетровської області. Через влучання виникла пожежа.