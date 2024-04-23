Росія завдала ракетного удару по Харкову

Фашистська Росія продовжує ракетний терор проти Харкова. Цієї ночі під удари потрапили обласний центр і Золочев.

Спочатку ворог вдарив ракетою С-300 по житловим будинкам у Шевченковському районі міста. За даними міського голови Ігоря Терехова, відомо про двух людей з осколковими пораненнями.

Згодом голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що дві ракети С-300 росіяни запустили по центру Золочева Богодухівського району.

Зазначимо, що держава-терорист РФ ціленаправлено б’є по Харкову вже другий місяць поспіль, намагаючись залякати людей.