Росія завдала ракетного удару по Харкову

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  1. 24.04.2024
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Фашистська Росія продовжує ракетний терор проти Харкова. Цієї ночі під удари потрапили обласний центр і Золочев.

Спочатку ворог вдарив ракетою С-300 по житловим будинкам у Шевченковському районі міста. За даними міського голови Ігоря Терехова, відомо про двух людей з осколковими пораненнями.

Згодом голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що дві ракети С-300 росіяни запустили по центру Золочева Богодухівського району. 

Зазначимо, що держава-терорист РФ ціленаправлено б’є по Харкову вже другий місяць поспіль, намагаючись залякати людей. 

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