 

Росія завдала ракетні удари по Дніпропетровщині

  1. 06.06.2024
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Минулої ночі російські загарбники завдали удар по Дніпропетровській області двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з району Таганрогу (РФ, північно-східне Приазов’я).

Окрім того, ворог запустив вісімнадцять удароних безпілотних літальних апаратів типу «Shahed-131/136» з Краснодарського краю РФ (східне Приазов’я) і мису Чауда на південному сході окупованого Криму.

Наші мобільні вогневі групи, зенітні ракетні комплекси, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби збили сімнадцять дронів-камікадзе у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Про це у ранковому зведенні, оприлюдненому на офіційних медіаресурсах, доповів командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Тим часом місцева влада міста Селідове Донецької області розповіла, що вночі загарбники завдали удар по населеному пункту керованими авіаційними бомбами «УМПБ Д-30СН».

В результаті поранені шестеро людей, пошкоджені тринадцять багатоповерхових житлових будинків та легкові автомобілі (на фото).

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