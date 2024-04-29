Росія завдала бомбового удару по Харкову

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  1. 29.04.2024
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Фашистська Росія завдала чергового удару по багатостраждальному Харкову. Цього разу авіаціними бомбами.

Зазначимо, що тривогу в регіоні було оголошено о 17:44.

За інформацією очільника ОВА Олега Синєгубова, ворог скинув КАБ на Київський район міста.

«Окупанти завдали удари по Київському району Харкова. Попередньо — КАБ. Поранення отримала одна жінка, медики надають всю необхідну допомогу. Деталі встановлюються», — написав Синєгубов у себе в Телеграм.

Паралельно ще п’ять бомб прилетіли по Харківському району.

Станом на 18:54 тривога оголошена у вісьмох областях.

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