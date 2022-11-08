Росія заплатила Ірану за дрони готівкою і захопленою західною зброєю

Москва і Тегеран продовжують тісну співпрацю, яка загрожує Україні: в обмін на безпілотні літальні апарати Росія перевезла до Ірану 140 мільйонів євро готівкою і зразки британської та американської зброї, захопленої в Україні. Про це повідомив британський телеканал Sky News, посилаючись на анонімне джерело у сфері безпеки.

Стверджується, що гроші, протитанкові ракетні комплекси «NLAW» і «Javelin» та переносний зенітно-ракетний комплекс «Stinger» були доставлені в Тегеран двома російськими літаками «Іл-76» ще двадцятого серпня.

За це Тегеран начебто передав Москві сто дронів-камікадзе «Shahed-136», шістдесят «Shahed-131» та шість бойових БПЛА «Mohajer-6». Після 20 серпня іранські БПЛА в РФ перевозили мінімум п’ять літаків.

А останніми днями між Тегераном і Москвою начебто досягнута домовленість про подальше постачання іранських безпілотників в РФ на суму в двісті мільйонів євро.

Залишається сподіватися, що реальні кількості «Мопедів», переданих Іраном Росії, не набагато більші за числа, вказані британським телеканалом. Хоча, тільки за офіційними даними України, було збито більше 300 Шахедів, а ще близько сотні влучили в цілі.