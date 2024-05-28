Росія заманює африканців на війну з Україною авансовою виплатою

Росія значно активізувала кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України

За даними ГУР, йдеться про рекрутинг живої сили у центральній Африці, зокрема — в Руанді, Бурунді, Конґо та Уганді.

Вербуванням африканців для їхньої участі у «мʼясних» штурмах на українській землі займається спеціально створений підрозділ Міністерства оборони Росії.

«Найманців заманюють стартовою грошовою виплатою у розмірі 2000 доларів за підписання контракту, обіцяють щомісячне забезпечення у 2200 доларів, медичне страхування, а також — російський паспорт для солдата і членів його сім’ї», — розповіли у ГУР.

У наступі на Харківську область російські військові залучили африканський корпус найманців. Про це 12 травня повідомляв партизанський рух АТЕШ з посиланням на джерела у штабі 44 армійському корпусі РФ.

Зазначається, що Росія залучає африканський корпус у наступі на Харківську область. Вони вже зазнають величезних втрат.

«Найманці не були готові до такої війни. Росіяни посилають їх у передові загони, знаючи, що більшість із них не повернуться зі штурмів. Усю підготовку цього корпусу ми могли бачити на параді, де 20 людей виконали традиційний військовий танець», — йдеться в повідомленні.

В АТЕШ додають, що є дані про те, що в Харківській області є і найманці, які вже воювали в Малі та Лівії. Росіяни вербують і залучають найманців із бідних країн, намагаючись компенсувати свої втрати.

Правоохоронці Індії заарештували чотирьох людей, які вербували найманців для війни проти України. Про це на початку травня повідомило Центральне бюро розслідувань Індії (CBI). Вербувальники шукали потенційних найманців у кількох штатах.

Вони діяли через соцмережі та місцевих рекрутерів, пропонуючи «високооплачувану роботу в Росії». Молодим чоловікам вербувальники обіцяли допомогу зі вступом до приватних вишів Росії, а також безкоштовне продовження візи. Тих, хто погодився, після приїзду до Росії відправляли на військову підготовку, а потім проти волі — до зони бойових дій.

Зазначається, що заарештовані працювали перекладачами і допомагали майбутнім найманцям оформляти візи, а також бронювати авіаквитки. Ключовим учасником схеми виявився громадянин Індії Ніджіл Джобі Бенсам зі штату Тамілнад.

Reuters пише, що іще в березні близько 35 громадян Індії обманом були втягнуті в Росію для подальшої участі у війні проти України. За даними видання, сім’ї двох громадян Індії, які вже загинули на боці РФ, заявили, що їхні чоловіки хотіли працювати в армії Росії на посаді «помічників». А в МЗС Індії повідомили, що кожен випадок «гаряче обговорювався» з Росією.

Зазначимо, що фашистська Росія веде підступну політику по всьом світові, в тому числі й щодо рекрутингу у ряди свого війська. Окрім Азії, підвищена активність нею фіксується у Африці. Особливо багато найманців було в перший рік повномасштабного вторгнення з Сирії, де Кремль контролює президента Асада.

Нагадаємо також, що Росія завербувала близько 2000 непальців для участі у війні проти України. Багато з них намагаються повернутись назад.