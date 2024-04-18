 

Росія підняла в небо шість бомбардувальників Ту-95

  1. 19.04.2024
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Фашистська Росія готує черговий ракетний удар по Україні.

Моніторингові канали повідомили про зліт шести бортів Ту-95мс із військового російського аеродрому Оленья південно-східним курсом. Про небезпеку у четвер, 18 квітня, повідомляють Telegram-канали Інсайдер UA та Карта повітряних тривог.

«Якщо це бойовий виліт, вихід на пускові рубежі очікується близько 02.00-03.30. Ракети в повітряному просторі України приблизно о 03.30 — 04.30», — попереджають військові.

Кожен такий літак може нести шість ракет Х-101, тобто загалом 36 ракет!

У ніч на 19 квітня Повітряні сили ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації у прифронтових районах та «Шахеди».

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