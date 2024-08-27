 

Росія перекинула на Курський напрямок 30 тисяч вояків

  1. 27.08.2024
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Українські війська продовжують просування в рамках Курської операції. Під контролем 100 населених пунктів РФ, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час форуму Україна 2024. Незалежність у вівторок, 27 серпня.

Навів він й інші цікаві дані. Наприклад, вперше названо точну кількість полонених російських військових. Їх 594… Дотепер в ЗМІ різні експерти називали цифри від 250 до 2500. Тобто була досить велика розбіжність. 

Також уточнено кількість взятих під контроль населених пунктів. Є й тривожні посили — про ресурси, які фашистська Росія вже перекинула на Курщину.

«Ми продовжуємо просуватися вперед. На сьогодні взято під контроль 1294 квадратних кілометри, 100 населених пунктів», – розповів він і додав, що в межах операції були взяті у полон 594 військовослужбовці РФ.

За словами Сирського, Курська операція призвела до того, що Москва була змушена перекинути на цей напрямок близько 30 тисяч військових і ця цифра продовжує зростати. Це і було одним із завдань українського командування.

«Звичайно, ворог це розуміє, тому він зосереджує основні зусилля на Покровському напрямку, де сконцентровані найбільш боєздатні його частини», – сказав він.

Головком оцінив ситуацію на Покровському напрямку як складну, але просування росіянам дається дуже дорогою ціною.

«Щодня на цьому напрямку в середньому наші воїни знешкоджують 300 загарбників, активно ведуться роботи щодо щоденного обладнання наших позицій та рубежів оборони», – зазначив він і запевнив, що командування робить все можливе для стабілізації обстановки на даному напрямку.

Нагадаємо, операція в Курській області стартувала 6 серпня. Декілька днів влада ніяк її не коментувала. Пізніше в МЗС були названі цілі. Згодом їх уточнив президент Зеленський.

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