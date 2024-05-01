 

Росія атакувала Одесу балістичними ракетами

  1. 01.05.2024
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В Одесі пролунали потужні вибухи. Фашистська Росія завдала по місту удар балістичними ракетами.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

За його даними, на місці влучання сильна пожежа. За попередніми даними, постраждали щонайменше 13 людей.

Нагадаємо, 29 квітня в Одесі через удар Іскандером загибли 5 людей, ще 30 отримали поранення, 5 з них важкі. Серед загиблих Борис Васильєв – проректор Міжнародного гуманітарного університету.

Ввечері 30 квітня також був обстріл балістичними ракетами. Сьгоднішній удар вже третій поспіль за три дні.

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