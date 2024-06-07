Росія атакує Україну ракетами і Шахедами

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  1. 07.06.2024
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В Україні станом на 03:23 оголошено повітряну тривогу у всіх областях. 

В подібних випадках, як правило, є загроза ударів з літаків стратегічної авіації Ту-22 і Ту-95, авіаційними ракетами, балістикою, а також дронами-камікадзе» Шахед.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, цього разу причин декілька. По-перше, триває атака Шахедами. По-друге, росіяни запускають крилаті ракети — зафіксовані на Київщині, в Чернігівській області.

Перед цим була загроза балістикою.

Тобто маємо чергову комбіновану атаку ракетами і дронами.

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