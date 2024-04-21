Рьопке зробив дивну заяву про збиття Ту-22 системою Patriot

Бомбардувальник Ту-22М3, який впав 19 квітня, нібито «збили з американського зенітного ракетного комплексу Patriot». Про це заявив експерт німецького видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Насправді так званий аналіз Рьопке є просто перелічуванням повідомлень ЗМІ і висновком, який нічим не підтверджується. Він каже, що в літака горів правий двигун, начебто це може свідчити про те, що його збив Patriot.

Так само його заява, що в літак влучили за 200 км від кордону України, а впав він за 370 км, тому що пролетів ще 170, абсолютно ніяк не надає перевагу Patriot над іншою системою ураження.

А ось сам висновок про використання Patriot може як раз зашкодити Україні в отриманні додаткових систем, бо на Заході є ті, хто вважає, що не можна бити по ворогу на території РФ іноземною зброєю.

Нагадаємо, російський дальній надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3 було знищено тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України у п’ятницю, 19 квітня.

Вказано, що це була спільна спецоперації ГУР і Повітряних сил.

«Ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився», – йшлося у повідомленні.

Як відомо, 23 лютого Сили оборони України у Краснодарському краю РФ збили другий російський літак А-50. За даними ЗМІ, це вдалося зробити за допомогою радянського ЗРК С-200. Про це увечері в п’ятницю, 23 лютого, повідомила Українська правда з посиланням на свої джерела в ГУР.

«Російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 вдалося збити із зенітного ракетного комплексу дальнього радіуса дії С-200», — йшлося у матеріалі.

Зазначалося, що ще в середині минулого року повідомлялося, що ЗСУ змогли модернізувати ракети до цього старого радянського комплексу.

А у липні 2023 року росіяни почали робити заяви про удари по об’єктах в Росії і на окупованих територіях ракетами від комплексу С-200. Серед уражених цілей називали Кримський міст, авіабазу в Ростовській області, Таганрог, Калузьку області (що межує з Московською) та інші. За словами росіян, українці переробили систему ППО для ударів по наземних цілях і б’ють ракетами 5В28.

Також те, що ЗСУ використовують С-200 як балістичну ракету для наземних цілей, підтверджували і в британській розвідці.