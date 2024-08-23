Роналду забив гол у першому матчі чемпіонату

Аль-Наср, який у минулому чемпіонаті виграв срібло, втратив очки вже у першому матчі чемпіонату Саудівської Аравії сезону 2024/25.

У стартовому матчі першості команда Луїша Каштру несподівано вдома зіграла внічию з Аль-Раєд, 1:1.

У господарів поля гол забив 39-річний Кріштіану Роналду ударом головою після навісної передачі сенегальця Садіо Мане. Проте гості зрівняли рахунок з пенальті.

У минулому сезоні Роналду забив 35 голів в чемпіонаті, що є кращим показником у лізі за всю її історію.

До речі, Кріштіану, який вже є найпопулярнішою людиною в Instagram і X (колишній Twitter), відкрив свій YouTube-канал Ur Ronaldo.

Канал набрав понад 1 мільйон підписників всього за 90 хвилин, встановивши новий рекорд. На каналі вже є 12 коротких відео та перший подкаст зі своєю дружиною Джорджиною Родрігес.

Але це лише початок — Роналду та його команда планують активно розвивати канал. Зокрема, знаменитість планує ділитися своїми секретами спортивного харчування, порадами з тренувань і розкішним життям за межами футболу.