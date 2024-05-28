Роналду побив рекорд саудівської ліги за голами

Завершився чемпіонат Саудівської Аравії з футболу. Тріумфувала команда Аль-Хіляль, яка взагалі показала фантастичний результат — 31 перемога, 3 нічиї і жодної поразки!

Утім для головної зірки турніру — Кріштіану Роналду, останній тур у саудівській лізі став особливим. Аль-Наср, за який грає португалець, здолав вже ексчемпіона країни Аль-Іттіхад з рахунком 4:2.

Дублем в цьому матчі відзначився сам Кріштіану, для якого ці голи стали 34 та 35 в поточному сезоні саудівської ліги. Це рекорд за всі чемпіонати цієї країни. Попереднє досягнення належало Абдерразаку Хамдаллі, який також встановив його виступаючи за Аль-Наср. Футболіст забив 34 голи в сезоні-2018/19.

Таким чином Роналду впевнено виграв звання найкращого бомбардира цього сезону, випередивши серба Александра Мітровіча на 7 голів. Утім команда останнього — Аль-Хіляль, виграла чемпіонат, випередивши Аль-Наср на 14 очок. Попереду у команд також фінал Кубка, який відбудеться 31 травня.

Також в цьому сезоні Роналду зробив свій 65-й хет-трик у професійній кар’єрі. За цим показником форвард відірвався від Ліонеля Мессі з «Інтера Майямі», який має 57 хет-триків. Роналду: 55 – на клубному рівні, 10 – у складі збірної. Мессі: 48 – на клубному рівні, 9 – у складі збірної.

До речі, у 21 сторіччі лише 5 футболістів забили більше 30 хет-триків. Окрім Роналду і Мессі, відзначились Луїс Суарес (30), Левандовски (31) і ще один гравець з Азії (35).