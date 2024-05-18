Роботине повністю перейшло у сіру зону

Але залишається «бермудським трикутником» для окупантів

Звільнене минулого літа і знищене в пил село Роботине Запорізької області (тепер Оріхівський, а тоді офіційно Мелітопольський напрямок) повністю перейшло в сіру зону.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його карт з передостаннім та актуальним оновленням.

Якщо на першому Сили оборони впевнено контролювали північну половину населеного пункту, то на другому він вже весь перебуває у сірій зоні. Її розширення в наш бік ми умовно позначили червоними стрілочками.

Однак при цьому зона, контрольована російськими окупантами не розширилася! І це підтверджують наші захисники, які є відомими блогерами.

Так, лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс сьогодні о 12:19 у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» написав:

«Роботино не під орками! Німецька жовта преса в обличчі газети Bild з Юліаном Рьопке заявила про те, що рашка взяла Роботино — це брехня. Більшість села — це сіряк. Там немає жодного живого орка. Наші хлопці все моніторять і розбивають ще з окупованої Новопрокопівки».

А боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ Станіслав Бунятов (Осман) о 14:51 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» заявив:

«Роботине буде під орками, коли вони зможуть закріпитися в ньому і взяти під контроль опорні пункти на півночі. Поки що їх присутність по принципу Бермутського трикутника. Та сама доля очікувала б наших хлопців, якби командування гналося за інформаційними перемогами».