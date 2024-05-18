 

Роботине повністю перейшло у сіру зону

  1. 18.05.2024
  2. Рубрика:

Але залишається «бермудським трикутником» для окупантів

Звільнене минулого літа і знищене в пил село Роботине Запорізької області (тепер Оріхівський, а тоді офіційно Мелітопольський напрямок) повністю перейшло в сіру зону.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його карт з передостаннім та актуальним оновленням.

Якщо на першому Сили оборони впевнено контролювали північну половину населеного пункту, то на другому він вже весь перебуває у сірій зоні. Її розширення в наш бік ми умовно позначили червоними стрілочками.

Однак при цьому зона, контрольована російськими окупантами не розширилася! І це підтверджують наші захисники, які є відомими блогерами.

Так, лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс сьогодні о 12:19 у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» написав:

«Роботино не під орками! Німецька жовта преса в обличчі газети Bild з Юліаном Рьопке заявила про те, що рашка взяла Роботино — це брехня. Більшість села — це сіряк. Там немає жодного живого орка. Наші хлопці все моніторять і розбивають ще з окупованої Новопрокопівки».

А боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ Станіслав Бунятов (Осман) о 14:51 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» заявив:

«Роботине буде під орками, коли вони зможуть закріпитися в ньому і взяти під контроль опорні пункти на півночі. Поки що їх присутність по принципу Бермутського трикутника. Та сама доля очікувала б наших хлопців, якби командування гналося за інформаційними перемогами».

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Композиция Джейсона Деруло (Jason Derulo) Swalla в ТОП видео 2017

30.12.2017 - 10:44
Хип-хоп упал в «глазах» YouTube Когда, на глаза попал рейтинг самых популярных видеороликов портала YouTube за 2017 год, по настоящему популярную танцевальную попсу (хип-хоп) удалось обнаружить аж на 8-ом месте. ...
читать

Террористы продвинулись вперед под Донецком и заняли часть серой зоны: видео

15.05.2017
Пресс-центр штаба АТО опубликовал на ...
читать

На певца Макса Барских на сцене напала фанатка: видео

12.02.2019
На украинского певца Макса Барских ...
читать

Вакарчук представил новую песню: видео

30.03.2018
Несмотря на концертную паузу, самая ...
читать