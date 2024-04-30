 

Роботине перетворюється в одну велику сіру зону, – «DeepState»

  1. 30.04.2024
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Протягом перших вісімнадцяти годин тридцятого квітня на Оріхівському напрямку російські окупанти за підтримки авіації двічі атакували позиції Сил оборони в районах звільнених минулого літа сіл Старомайорське Донецької області (раніше Бердянський напрямок) та Роботине Запорізької (Мелітопольський).

Повідомивши про це у вечірньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», пресцентр Генерального штабу Збройних сил України не уточнив, чим саме закінчилися ворожі штурми.

У свою чергу, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» у своєму сьогоднішньому звіті написав досить неприємну річ: «Тривають бої в Роботиному, село все більше перетворюється у одну велику сіру зону».

Нагадаємо, цей населений пункт знищений вщент, в ньому немає навіть залишків будівель, в яких було б зручно закріпитися нашим бійцям або російським фашистам.

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