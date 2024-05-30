Роберт Де Ніро публічно обізвав Трампа клоуном

Між актором Робертом Де Ніро і колишнім президентом США Дональдом Трампом розгорівся публічний скандал. Про це повідомляє News Week.

80-річний оскароносний актор влаштував акцію протесту біля суду над колишнім президентом, який розглядає справу про чорну бухгалтерію. Він назвав Трампа «клоуном» і звинуватив його у руйнуванні країни.

«Я люблю це місто. Я не хочу його руйнувати. Дональд Трамп хоче знищити не лише місто, а й країну, а зрештою він може знищити весь світ. Трампу не місце в моєму місті. Ми, ньюйоркці, терпіли його, коли він був лише черговим жадібним баригою, що маскується під велику шишку. Лицемірний плейбой, що прокладає собі шлях у таблоїди… клоун», — сказав журналісткам Де Ніро.

Ображений політик відповів акторові, написавши пост у соціальній мережі Truth Social, що належить його компанії.

«Я ніколи не знав, наскільки маленьким, як розумово, так і фізично, був розбурханий колишній актор Роберт Де Ніро. Роберт, чиї фільми, артистизм і бренд сильно впали в ціні, відколи він вийшов на політичну арену на прохання продажного Джо Байдена, виглядав там таким жалюгідним і сумним», — написав він.

Перед цим Де Ніро розкритикував Трампа у березні під час токшоу на каналі HBO.

«Цей хлопець — справжній монстр… Я не розумію цього», — сказав тоді Де Ніро, коментуючи опитування, які показують, що лідер Республіканської партії випереджає президента Байдена. Він також додав, що Трамп є «підлою, неприємною, ненависною людиною».

Актор заявив, що відмовиться від будь-якої ролі, яка вимагатиме від нього зображати Трампа, тому що «не бачить в ньому нічого хорошого».

«Нічого. Геть нічого, нічого, що можна було б в ньому виправити», — сказав Де Ніро.

Він попередив, що друга адміністрація Трампа буде «небезпечною», натякаючи на риторику колишнього президента.

«Відбудуться речі, які ніхто з нас не може собі уявити. Те, що відбувається за такої диктатури, про яку він говорить. Давайте повіримо йому на слово. Бо ж він соціопат, психопат, злісний нарцис», — додав він.

У суботу Трамп відповів у пості на Truth Social, назвавши коментарі актора «дурними».

«У Роберта Де Ніро невиліковний випадок синдрому Трампа. Такий тупий хлопець з низьким рівнем IQ!», — написав він.

Де Ніро послідовно критикує Трампа. Торік він заявляв, що демократія не вистоїть у разі обрання експрезидента. Тоді він також назвав його «людиною, що вдає з себе диктатора».

«Я витратив багато часу на вивчення поганих людей. Я вивчав їхні характеристики, їхні манери, абсолютну банальність їхньої жорстокості. Але в Дональді Трампі є щось інше. Коли я дивлюся на нього, я не бачу поганої людини. Насправді. Я бачу зло», — сказав актор.

Після цієї заяви Трамп порадив Де Ніро «зосередитися на своєму житті, яке є безладом, а не на житті інших» і назвав його «повним невдахою».