РФ здійняла у небо одразу два винищувачі МіГ-31К

О 20:12 командування ПС ЗСУ повідомило, що росіяни здійняли у небо одразу два носії ракет Кинджал — винищувачі МіГ-31К. У зв’язку із цим по всій країні тривога.

Перед цим через загрозу з боку фашистської Росії в Україні станом на 19:42 оголошено повітряну тривогу в дванадцятьох областях, включно з Київською. Це без врахування постійно «червоних» Криму і Луганщини.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, цього разу причина в загрозі удару балістикою з півдня, а також зі сходу.

В таких випадках мова йде про Іскандери, ракети С-300 і С-400 (ними російські фашисти б’ють по прифронтових областях через обмежену дальність польоту), а з початку року були ще й ракети KN23 з КНДР (за даними військових, їх начебто з весни перестали використовувати через величезний відсоток браку).

Окремо о 19:44 повідомлено про швидкісну ціль в північному напрямку через Кривий Ріг.

Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни скинули три КАБи на Харків, внаслідок чого постраждали 10 людей.