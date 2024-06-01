РФ завдала масованого ракетного удару по енергетиці України

Минулої ночі наша протиповітряна оборона збила 35 з 53 ракет та 46 з 47 дронів-камікадзе, якими російські окупанти атакували об’єкти критичної інфраструктури і паливно-енергетичний сектор України.

Збиті 30 з 35 крилатих «Х-101» і «Х-555», 4 з 10 «Калібрів» і 1 «Іскандер-К».

Також не збиті 4 балістичні «Іскандер-М» і 3 авіаційні керовані «Х-59» і «Х-69». Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

У Запоріжжі перекрито рух транспорту через Дніпровську ГЕС. Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів, oj вночі росіяни масовано атакували регіон. Поцілили в один із обʼєктів енергетичної інфраструктури. Є руйнування. Пошкоджені понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери (перше фото). Але люди не постраждали.

Влада Івано-Франківщини повідомила про удари по об’єктах критичної інфраструктури. Постраждалих немає. До ліквідації пожежі було залучено понад 100 рятувальників та 33 одиниці спецтехніки.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов розповів, що через падіння уламків збитого ворожого дрона зайнялася пожежа на об’єкті критичної інфраструктури (друге фото)…

Також агресор вдарив по приватній забудові в Балаклії на Харківщині, внаслідок чого поранені і госпіталізовані дванадцять осіб, серед яких 8 дітей та вагітна жінка. Зруйновані кілька будинків (третє фото). Повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.