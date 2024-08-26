РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу

У Кривому Розі пролунали потужні вибухи.

«У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.

Перед цим Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.

Пізніше мер міста Олександр Вілкул підтвердив приліт по місту.

«Новини погані, конкретика після відбою. Всі вже на місці. Рятувальні та медичні служби рятують людей», — написав він.

Також наразі триває російська атака проти України ударними БПЛА.