РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу
У Кривому Розі пролунали потужні вибухи.
«У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.
Перед цим Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.
Пізніше мер міста Олександр Вілкул підтвердив приліт по місту.
«Новини погані, конкретика після відбою. Всі вже на місці. Рятувальні та медичні служби рятують людей», — написав він.
Також наразі триває російська атака проти України ударними БПЛА.
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