 

РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу

  1. 26.08.2024
  2. Рубрика:

У Кривому Розі пролунали потужні вибухи.

«У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.

Перед цим Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.

Пізніше мер міста Олександр Вілкул підтвердив приліт по місту.

«Новини погані, конкретика після відбою. Всі вже на місці. Рятувальні та медичні служби рятують людей», — написав він.

Також наразі триває російська атака проти України ударними БПЛА.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі закриті.

Video >>

Бешеный Trabant 4×4, — недоразумение ГДР-овского автопрома превратили в монстра  (видео)

27.11.2015 - 17:03
Над забавными восточногерманскими Trabant с частично пластиковым кузовом и двухтактным моторчиком в свое время потешались все, кому не лень. Пришло время возмездия – черный монстр от одного польского энтузиаста выдает ...
читать

В Китае пограничники приняли певицу Лолиту за мужчину: видео

23.04.2018
Певицу Лолиту Милявскую в Китае ...
читать

В центре Винницы пьяный водитель въехал на остановку трамвая: видео

30.10.2017
Трагедия подобная харьковской могла произойти ...
читать

Подборка смешных анекдотов и забавных видео

25.08.2018
Учитель математики с легкостью выиграл ...
читать