Результати виборів до Європарламенту обвалили курс євро

Курс євро по відношенню до долара знизився після рішення президента Франції Еммануеля Макрона оголосити дострокові парламентські вибори після поразки на виборах у ЄС від ультраправих. Євро впав на 0,5% до місячного мінімуму 1,0764 за долар, пише Reuters.

«Ймовірно, це дещо погана новина для ринків. Це приносить несподіваний елемент невизначеності», — зазначив головний економіст Berenberg Хольгер Шмідінг.

На думку експертів, інвестори можуть також почати сумніватися у рішучості Європи щодо більш тісної податково-бюджетної та фінансової інтеграції. Трейдерам також доведеться враховувати політичну невизначеність у своїх ставках.

Це можна розглядати як удар по позитивних настроях, що зароджуються, щодо євро, які почали домінувати на валютних ринках в останні тижні.

«Останнє десятиліття показало, що зростання вкрай правих настроїв у Європі може підірвати євро», — зазначив стратег закордонно-китайської банківської корпорації Крістофер Вонг.

Європейський центральний банк минулого тижня вперше за п’ять років знизив відсоткові ставки, а цього року валюта впала майже на 2,5% по відношенню до долара, головним чином через відносні перспективи зниження відсоткових ставок у єврозоні та США.

Нацбанк України теж відреагував. Офіційний курс долара в Україні зростає третій день поспіль. Натомість курс євро різко знизився відносно гривні. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку у понеділок, 10 червня.

Так, курс долара на завтра встановлено на рівні 40,4246 грн за 1 долар (+0,1761 грн). У свою чергу євро у вівторок буде коштувати 43,4726 грн (-0,3983 грн).

Сьогодні на міжбанку американська валюта подорожачала на 20 копійок до 40,47-40,49 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Тим часом в обмінниках курс долара піднявся на 15 копійок – до 40,80 гривень.

Нагадаємо, згідно з даними екзит-полів, Європейська народна партія (ЄНП) отримає 189 місць у Європарламенті, за нею йдуть Соціалісти та демократи зі 135 та політсила Відновити Європу з 83 місцями.

Натомість група європейських консерваторів та реформістів, до якої входять такі партії, як Італійські брати Джорджі Мелоні, за прогнозами можуть здобути 72 місця, а ультраправа Ідентичність і демократія — 58.

Як повідомлялося, президент Франції на тлі екзитполів щодо результатів виборів Європарламенту оголосив про розпуск Національних зборів і призначив дострокові вибори до парламенту.