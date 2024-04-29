Ракетний удар по Одесі: 4 загиблих, серед поранених Ківалов

В Одесі о 18:24 було оголошено повітряну тривогу, яка тривала пів години. В цей проміжок часу в місті пролунали вибухи.

За офіційною інформацією, фашистська Росія завдала ракетного удару. Внаслідок цього декілька людей отримали поранення. Є руйнування.

Зафіксовано також пожежу в палаці студентів Національного університету «Одеська юридична академія».

«Ворог здійснив ракетний удар по Одесі. За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено вісім людей. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби», — повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

На даний момент відомо вже про 4 загиблих і 20 поранених. Серед останніх Сергій Ківалов.

За інформацією джерел, зараз ексголові ЦВК роблять операцію. У Ківалова — поранення стегна з пошкодженням артерії. У нього венозна кровотеча.

Як відомо, Ківалов також є президентом Національного університету «Одеська юридична академія»/

Станом на 20:45 г олова ОВА підтвердив, що кількість жертв російського удару по Одесі зросла до чотирьох осіб: загинули три жінки й один чоловік.

«За уточненою інформацією постраждало 28 людей. Серед яких двоє дітей (16 та 5 років) і одна вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані, за їх життя зараз борються лікарі», — додав Кіпер.

Нагадаємо, ввечері РФ також скинула керовану авіаційну бомбу на Київський район Харкова.