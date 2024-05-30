 

Ракети пошкодили пороми, які курсують через Керченську протоку

  1. 30.05.2024
  2. Рубрика:

Минулої ночі в місті Керч на сході окупованого з 2014 року Кримського півострова пролунали, за даними місцевих жителів, від шести до двадцяти потужних вибухів. Люди масово викладали в інтернет відповідні відео, на яких також видно яскраві спалахи і чутно польоти ракет.

З великою вірогідністю можна припустити, що працювали зенітно-ракетні комплекси російських загарбників, що супроводжується потужними вибухами. Однак, що саме вони збивали, не ясно.

Хоча окупанти офіційно визнали, що уламками начебто збитих українських ракет були некритично пошкоджені автомобільний і залізничний пороми, які курсують через Керченську протоку. Людських жертв немає…

Під час атаки також перекривався рух на Кримському мосту.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Расистские протесты в США обернулись кровавыми столкновениями: видео

13.08.2017 - 21:30
12 августа сотни расистов провели митинг в Университете Вирджинии, США. Они протестовали против намерения властей демонтировать памятник генералу войск Конфедерации Роберту Эдварду Ли, который выступал за сохранение рабовладельческого строя. Об ...
читать

Динамо разгромило Сталь и вернуло себе лидерство в чемпионате: видео голов

20.08.2017
«Динамо» позволило «Шахтеру» лишь день ...
читать

ДНР разбомбила украинское село под Докучаевском (фото)

05.06.2016
По данным спикера АТО Сергея ...
читать

Bugatti создала велосипед стоимостью 39 тысяч долларов: видео

25.03.2017
Компания Bugatti создала при участии ...
читать