Ракети пошкодили пороми, які курсують через Керченську протоку
Минулої ночі в місті Керч на сході окупованого з 2014 року Кримського півострова пролунали, за даними місцевих жителів, від шести до двадцяти потужних вибухів. Люди масово викладали в інтернет відповідні відео, на яких також видно яскраві спалахи і чутно польоти ракет.
З великою вірогідністю можна припустити, що працювали зенітно-ракетні комплекси російських загарбників, що супроводжується потужними вибухами. Однак, що саме вони збивали, не ясно.
Хоча окупанти офіційно визнали, що уламками начебто збитих українських ракет були некритично пошкоджені автомобільний і залізничний пороми, які курсують через Керченську протоку. Людських жертв немає…
Під час атаки також перекривався рух на Кримському мосту.
Такое зрелище наблюдали 30 минут назад жители Керчи
Атака на паромы. pic.twitter.com/f7OSm00fxM
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) May 30, 2024
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