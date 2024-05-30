Ракети пошкодили пороми, які курсують через Керченську протоку

Минулої ночі в місті Керч на сході окупованого з 2014 року Кримського півострова пролунали, за даними місцевих жителів, від шести до двадцяти потужних вибухів. Люди масово викладали в інтернет відповідні відео, на яких також видно яскраві спалахи і чутно польоти ракет.

З великою вірогідністю можна припустити, що працювали зенітно-ракетні комплекси російських загарбників, що супроводжується потужними вибухами. Однак, що саме вони збивали, не ясно.

Хоча окупанти офіційно визнали, що уламками начебто збитих українських ракет були некритично пошкоджені автомобільний і залізничний пороми, які курсують через Керченську протоку. Людських жертв немає…

Під час атаки також перекривався рух на Кримському мосту.