 

Ракетами атаковано нафтовий термінал в РФ

  1. 04.06.2024
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На початку четвертого червня ракетні війська Сил оборони завдали успішні удари по нафтовому терміналу у Краснодарському краю РФ та поромній переправі в окупованому Криму.

Принаймні про це пресцентр Генерального штабу Збройних сил України заявив у першій версії оперативної інформації станом на 11:00 поточної доби. Щоправда, згодом ці сенсаційні дані були видалені.

При чому досить некоректно, з кількома іншими абзацами тексту і з залишенням незакінченим попереднього речення. На скриншоті першої версії повідомлення пізніше видалений фрагмент обведений блакитною лінією, а в ньому текст про ракетні удари – червоною.

Новинний телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» також оприлюднив першу версію – з ракетними ударами…

Сподіваємося, що це було не помилкове повідомлення про нещодавні події, а притримування інформації заради уточнення. Хоча, зазвичай про такі події активно повідомляють альтернативні джерела, чого сьогодні не спостерігалося.

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