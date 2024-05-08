Рада ухвалила закон про мобілізацію засуджених

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №11079-1 про мобілізацію деяких категорій засуджених.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Законопроект №11079-1 про мобілізацію засуджених осіб прийняли в цілому. За — 279. Ризики щодо антикорупції, на яких наголошував антикорупційний комітет, частково прибрали. Зокрема, право мобілізуватися з тюрми прибрали для депутатів та частини топ-корупціонерів (з винятками), а також винних у тяжких злочинах (на кшталт вбивства, зґвалтування)», — йдеться в повідомленні нардепа.

Раніше повідомлялося, що журналісти незалежного антикорупційного центру NGL.media виявили майже 11 тисяч випадків, коли обвинувачені у кримінальних злочинах добровільно мобілізуються, а суди, відповідно, зупиняють розгляд їхніх справ.

Також Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці, до 11 серпня. Подібне рішення парламент приймає раз на квартал після 24 лютого 2022 року.