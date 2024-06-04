Рада прийняла закон про застосування англійської мови в Україні
Сьогодні Верховна Рада прийняла закон №9432 про застосування англійської мови в Україні. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
За його словами, таке рішення підтримали в цілому 236 народних обранців.
«Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо», – написав він.
Железняк додав, що була окрема дискусія по правці №336, що була внесена за день до ухвалення закону і яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Вона була підтримана 226 голосами.
Нагадаємо, що рік тому в уряді анонсували новий статус англійської мови в Україні, щоб зміцнити нашу країну у ролі регіонального лідера.
В проєкті закону було визначено категорії претендентів на посади, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською, зокрема, це державні службовці категорії «А», «Б» і «В», голови держадміністрацій, поліцейські середнього та вищого складу правоохоронних органів, прокурори.
Відповідно до законопроекту, в діяльності Збройних Сил України, Національної гвардії може використовуватися англійська мова як мова міжнародного спілкування.
Також передбачено, що кожен, хто здобуває в закладі освіти повну загальну середню освіту, вивчає у цьому закладі державну та англійську мови. Кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови.
Відповідно до законопроекту, у закладах дошкільної освіти забезпечується обов’язкове вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку.
Заклади дошкільної освіти забезпечують обов’язкове використання англійської мови в освітньому процесі для дітей раннього, молодшого дошкільного та середнього дошкільного віку.
Законопроектом також унормовуються особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я.
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