Путін знайшов «виправдання» ракетному удару по Україні

Президент РФ Путін прокоментував сьогоднішнй масований ракетний обстріл енергетичних об’єктів України. На запитання, чи не є це відповідю на події в Севастополі, він це підтвердив.

«Частково так і є. Але це не все, що ми могли б зробити», — відповів Путін.

Насправді, він вже просто зізнається у військових злочинах. Адже атака на військові кораблі РФ в бухті Севастополя є законною, бо це військові цілі. Більше того, ці кораблі беруть участь в ракетних обстрілах нашої країни. А обстріли цивільних об’єктів порушують правила ведення війни й є військовими злочинами.

Росія — держава-терорист, яка за наказом Путіна розв’язала війну на знищення України і українців.