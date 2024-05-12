Путін замінив Шойгу і Патрушева

Лідер фашистського режиму РФ Путін вирішив змінити міністра оборони Сергія Шойгу. На заміну він запропонував обрати колишнього першого заступника голови уряду РФ Андрія Білоусова. Про це повідомляють росЗМІ.

До Ради Федерації надійшли запропоновані Путіним кандидатури на посади керівників низки федеральних міністерств і відомств.

Зокрема, міністром оборони Путін пропонує призначити Андрія Білоусова, який був першим заступником голови уряду РФ.

За інформацією росЗМІ, Путін призначив Шойгу секретарем Радбезу РФ, а попереднього секретаря Радбезу Миколу Патрушева звільнив у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Сергій Шойгу займає посаду міністра оборони Росії з 2012 року.

Андрію Білоусову 65 років. У 2012-13 роках він обіймав посаду міністра економічного розвитку Росії, з 2013 до 2020 був помічником президента, а з січня 2020 року — першим заступником голови уряду.

Нагадаємо, нещодавній арешт заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова за підозрою в корупції завдав серйозного удару по його давньому наставнику міністрові оборони Сергію Шойгу.

Більшу частину політичної еліти країни чекає неминучі перестановки. Про це повідомляла Financial Times з посилання на свої джерела.

Російський диктатор Володимир Путін після так званого «переобрання» на новий термін представить на затвердження новий склад кабінету міністрів, що спровокує закулісну боротьбу за владу.

«На тлі цієї боротьби спочатку здавалося, що команда Шойгу перебуває на підйомі, чому сприяли нещодавні наступи Росії в Україні та смерть польового командира Євгена Пригожина, який був найзатятішим критиком і суперником Шойгу. Але арешт Іванова, найвисокопоставленішого чиновника, затриманого з 2016 року, ознаменував зрушення в долі Шойгу, особливо з огляду на той вельми помітний спосіб, у який заступника міністра доставили до суду», — йшлося в повідомленні.