Путін отримав відповідь на свій ультиматум Україні

Гененеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вимоги російського диктатора Володимира Путіна до України полишити території чотирьох українських областей в обмін на припинення вогню та початок перемир’я не мають нічого спільного з мирними намірами.

Про це він сказав 14 червня в Брюсселі на підсумковій пресконференції після завершення дводенної зустрічі міністрів оборони Альянсу.

«Це не Україна має виводити свої сили з української території. Це справа Росії — вивести свої війська з окупованих українських земель. Така пропозиція, насправді, означає, що Росія хоче отримати право окупувати навіть більше українських земель в українських областях, які вона вважає неукраїнськими. Це демонструє, що це не та пропозиція, що зроблена в дусі доброї волі. Ця пропозиція означає, що Росія має досягти своїх військових цілей та очікує, що Україна відмовиться від суттєво більшої кількості земель, ніж Росія змогла окупувати на цей час», — зазначив Столтенберг.

За його словами, за будь-яких умов така російська пропозиція не є пропозицією миру, натомість, вона означає більше агресії та більше окупації. Вона демонструє, що мета Росії — це опанування контролю над Україною, і це було метою Росії від початку цієї війни.

«Таке грубе порушення міжнародного права є також причиною, за якої НАТО продовжує підтримувати Україну», — заявив генсек НАТО.

Нагадаємо, Путін сьогодні зробив параноїдальну заяву. Мовляв, РФ готова вести переговори про припиненн явійни, якщо війська України будуть повністю виведені з Донецької, Луганської «народних республік», Херсонської та Запорізької областей».

Пропозиції Путіна про припинення війни в Україні – ультиматум, а його дії – відродження нацизму. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24.

Він нагадав, що те саме робив Адольф Гітлер, коли говорив, що «дайте мені частину Чехословаччини, і все закінчиться тут». Зеленський категорично відкинув варіанти, які ведуть до замороження війни на умовах фашистської Росії.