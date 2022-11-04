Путін назвав ситуацію в Україні «смертоносною» для Росії

Російський президент Путін вже декілька місяців практично в кожному виступі намагається виправдати розв’язану ним абсолютно безпричинну жорстоку війну проти України.

Він чудово розуміє — навіть зазомбований народ РФ потребує пояснення, якого ляду вони напали. Відповіді немає, бо справжня причина одна — таким чином Путін намагався зберегти свою особисту владу і посилити внутрішній і зовнішній диктат.

Сьогодні Путін повторив наратив про те, що війна була неминуча, бо для Росії склалася «смертоносна ситуація».

Про це він заявив на зустрічі з істориками та представниками традиційних релігій РФ.

«Ситуацію в Україні її так звані друзі довели до тієї стадії, коли вона стала смертоносною для Росії та самогубною для самого українського народу», – заявив Путін. Це абсолютна брехня з боку хазяїна Кремля — небажання Заходу посилати своїх військових навіть в Україну (не говорячи вже про РФ) це яскраво доводить. Навіть західних літаків і танків нам не дають…

Плюс диктатор, який побудував з РФ фашистську країну, що здійснюю геноцид, заявив, що в Україні нібито «неонацистський режим»…