Путін наказав прибрати місцевих жителів з Херсону

Існує велика вірогідністьякоїсь ніщивної провокації фашистської Росії щодо Херсону і його жителів. Про це свідчить абсолютно незрозуміла евакуація людей, яку намагаються провести окупанти.

Сьогодня фактично наказав вивозити людей з Херсону і президент РФ Путін.

«Зараз тих, хто проживає в Херсоні, потрібно прибрати із зони найбільш небезпечних бойових дій», — сказав він.

При тому, що раніше росіяни знищували міста разом з мешканцями, ні скільки не переймаючись їхнею долею, зрозуміло, що зараз існує якась інша причина евакуації.

Можливо, таким чином РФ хоче провести депортацію. Можливо готує затоплення міста, або якусь іншу ніщивну провокацію.