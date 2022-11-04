 

Путін наказав прибрати місцевих жителів з Херсону

  1. 04.11.2022
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Існує велика вірогідністьякоїсь ніщивної провокації фашистської Росії щодо Херсону і його жителів. Про це свідчить абсолютно незрозуміла евакуація людей, яку намагаються провести окупанти. 

 Сьогодня фактично наказав вивозити людей з Херсону і президент РФ Путін.

«Зараз тих, хто проживає в Херсоні, потрібно прибрати із зони найбільш небезпечних бойових дій», — сказав він.

При тому, що раніше росіяни знищували міста разом з мешканцями, ні скільки не переймаючись їхнею долею, зрозуміло, що зараз існує якась інша причина евакуації.

Можливо, таким чином РФ хоче провести депортацію. Можливо готує затоплення міста, або якусь іншу ніщивну провокацію.

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