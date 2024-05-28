Путін аплодуватиме, якщо Байден не приїде на Саміт миру, – Зеленський

Можлива відсутність президента США Джо Байдена на Саміті миру у Швейцарії буде «не дуже сильним рішенням», якому особисто аплодуватиме Путін.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Бельгії Александером де Кроо в Брюсселі у вівторок, 28 травня.

«Я дуже хотів би, щоб особисто був присутній президент США Джозеф Байден. І я знаю, що Америка підтримує Саміт миру, але ми з вами не знаємо, на якому рівні. Я вважаю, що це не дуже сильне рішення. Я так вважаю, за всієї поваги до кожної людини в США, тому що вони нам дуже сильно допомагають», – заявив він.

За словами Зеленського, зараз все дуже просто: «Буде Саміт миру, який організовує весь світ, а потім також буде щось, що спробує зробити Росія. І я вважаю, що президент Байден потрібен Саміту миру і потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію США».

«Його відсутності буде тільки аплодувати Путін. Причому стоячи», – зауважив український лідер.

Зеленський також додав, що чекає на відповідь щодо участі в Саміті миру Китаю, Бразилії та деяких представників Африки, і від останніх, за його словами, вже є позитивні сигнали.

Раніше ЗМІ повідомили, що Джо Байден може пропустити Саміт миру у Швейцарії. Президент США замість цього начебто може відправиться на запланований захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії.

Як відомо, 15-16 червня у Швейцарії пройде глобальний Саміт миру. Напередодні Зеленський повідомив, що 90 країн вже дали свою згоду на участь у саміті.

Раніше в Офісі президента заявляли, що про участь Росії у першому Саміті миру не йдеться, але існує ймовірність, що її представники будуть на другому саміті.

Тим часом Китай і Бразилія просувають альтернативу Саміту миру за рівноправної участі всіх сторін.

У погодженому сторонами документі сформульовані шість пунктів, виконання яких, на думку керівників Китаю і Бразилії, дозволить вирішити «українську кризу». Саме так у двох країнах називають розв’язану Росією повномасштабну війну проти народу України.

У спільній заяві підкреслюється, що таку мирну конференцію треба організувати так, щоб її визнали як Росія, так і Україна.

«Китай і Бразилія підтримують міжнародну мирну конференцію, проведену в належний час, визнану як Росією, так і Україною, з рівноправною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням усіх мирних планів», – йдеться в заяві.

Бразилія та Китай також закликають до розширення гуманітарної допомоги, уникнення нападів на цивільних осіб або цивільні об’єкти та засуджують потенційне використання зброї масового знищення у війні.

Фактично лідери Китаю і Бразилії, які тісно співпрацюють із РФ, просувають проросійський сценарій — а саме переговори, де Росія буде вимагати визнання за собою окупованих українських територій і інші неприйнятні речі.