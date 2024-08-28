 

Провал ЗСУ на Покровському напрямку: ворог зайняв великі території

  1. 28.08.2024
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Російські окупанти досягли значних тактичних успіхів на Покровському напрямку. Про це чи не вперше в останньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні заявив американський Інститут вивчення війни (ISW), який раніше намагався вживати більш м’які характеристики нашого відступу на цій ділянці фронту.

Його експерти констатували конкретні великі просування загарбників у місті Новогродівка, селищі Гродівка і захоплення ворогом села Калинове. А загалом вказали на критичне становище Збройних сил України.

Більш відверте німецьке видання «Bild» і його військовий експерт Юліан Рьопке, які взагалі-то також є симпатиками України:

«Те, що відбувається на схід від Покровська, схоже на масштабний відхід українських сил, що залишилися. Росіяни вже в Селидовому і, як повідомляється, досягли центру міста з 23 тисяч мешканців. Швидкість просування росіян та скарги українців вказують на відсутність значної оборони у цьому районі».

Авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState» у своєму Телеграм-каналі трагічно описав ситуацію в Новогродівці:

«Доволі швидко кацапи зуміли окупувати практично все місто. Поки важко підібрати правильні слова, враховуючи ціну, яку заплатили бригади, які стояли колись по лінії Бердичі-Семенівка-Уманське. Єгеря, десантники та механізована піхота…».

Дивись скриншот його карти за підсумками 27 серпня, на якому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачені території, на яких за вчора закріпилися загарбники. Червоними стрілками ми вказали основні напрямки розширення сірої зони активних боїв у наш бік.

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