Протести у Грузії: Зурабішвілі виступила з екстреним зверненням

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з екстреним зверненням на тлі масових мітингів проти законопроєкту про «іноагентів». Про це повідомляє Ехо Кавказу в неділю, 12 травня.

Зурабішвілі запропонувала керівній партії Грузинська мрія відкласти дату набрання чинності закону до 1 листопада. Тобто зробити закон чинним вже після парламентських виборів, що відбудуться 26 жовтня.

«Цей закон — російський, методи нашого уряду — російські, і навіть сьогоднішня промова прем’єр-міністра — російська», — сказала вона.

Пропозиція Зурабішвілі, якщо проаналізувати, теж достатньо небезпечна, бо ніщо не завадить уряду і парламенту швидко внести зміни до закону, коли протестів не буде, і запустити його в дію у будь-який момент.

Нагадаємо, 1 травня парламент Грузії ухвалив у другому читанні законопроєкт про прозорість іноземного впливу — «іноагентів». В остаточному третьому читанні законопроєкт буде розглянуто 13 травня.

З квітня у Грузії відбуваються акції протесту проти цього законопроєкту. Учасники акцій заявляють, що не допустять змін проєвропейського курсу країни. Вчора, в суботу, в Тбілісі був наймасовіший мітинг за всю історію країни — на площі вийшли 200 тисяч людей.