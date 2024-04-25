Прімера відзначила гол Довбика, назвавши українця гігантом

В іспанській Прімері напередодні старту матчів 33 туру вирішили пригадати найкращі моменти попереднього.

Особливо пресслужбі чемпіонату сподобався черговий гол Артема Довбика. Нападник Жирони відзначився на 71 хвилині гри із Кадісом. Гол дуже красивий — прийом м’яча, обіграш суперника на п’ятачку і точний удар… Техніка а-ля Мессі в кращі роки.

Для відео із черговим взяттям воріт від Довбика було обрано дуже характерний підпис: «Він ГІГАНТ».

Довбик в чемпіонаті Іспанії після цієї гри продовжує залишатися кращим снайпером із 18 голами. Беллінгем з «Реалу» і Будемир з «Осасуни» мають в своєму активі по 16 голів. По системі гол+пас Довбик теж на першому місті — 23 очки. Левандовский з Барси має 21 (13+8).

27 квітня Жирона у гостях зіграє з Лас-Пальмасом, який займає 13 місце і програв 5 останніх матчів (найгірший поточний результат у Ла Лізі). Команда Довбика і Циганкова йде на третьому місці, поступаючисб Барселоні два очки (лідирує з великим відривом Реал).