Президент Словаччини розповів про важкий стан Фіцо

Лікарі більш не планують проводити операцій пораненому прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо. Про це заявив президент країни Петер Пеллегріні в коментарі місцевому порталу Pravda 17 травня.

Він підтвердив, що в понеділок, 20 травня, відбудеться засідання медичної комісії, де буде вирішуватись питання про транспортування Фіцо «ближче до місця проживання» — в столицю країни Братиславу. Нині глава уряду перебуває у лікарні Банської Бистриці.

«Але до цього ще далеко. Попереду у прем’єр-міністра — критичні години і дні, щоб змиритися з усім тим, що ще може спіткати його після важкої операції, або з тим, що може бути попереду», — резюмував Пеллегріні.

В свою чергу угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який отримав поранення у результаті замаху на нього, перебуває «на межі життя та смерті». Його слова наводить агентство Reuters.

Як відомо, 15 травня на Роберта Фіцо був скоєний замах в місті Гандлова, розташованому за 150 кілометрів від Братислави.

Нападника затримали на місці. Ним виявився 71-річний Юрай Цинтула. Чоловіком рухали політичні мотиви.