Президент Ірану Раїсі загинув, – The Atlantic

Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув. Тепер іранська влада думає, як повідомити про це людям. Про це заявив старший викладач історії та політології в Університеті Клемсона Араш Азізі у статті для The Atlantic.

Він стверджує, що цю інформацію йому повідомило наближене до президента джерело в Тегерані.

«Смерть Раїсі підтверджена, влада шукає спосіб повідомити цю новину, не викликаючи хаосу. Я не зміг самостійно підтвердити це», — запевнив він.

Після смерті Раїсі різні політичні угруповання почнуть демонструвати свою силу.

Частина людей вже влашувала феєрверки у Тегерані, святкуючи потенційну смерть президента.

«Більшість іранців майже не відчувають себе представленими жодною фракцією Ісламської Республіки, і деякі з них можуть скористатися моментом політичної кризи, щоб знову розпалити вуличні протести, які неодноразово брали в облогу режим у минулому», — запевнив автор матеріалу.

Нагадаємо, в неділю, 19 травня, гелікоптер з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі зазнав «жорсткої посадки». Після цього розпочалися масштабні пошуки зниклого глави держави, які поки ні до чого не призвели.