Прем’єр-міністр Грузії оскандалився заявою про Україну

Абсолютно проросійський прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе провів «паралель» між Революцією Гідності та протестами в Грузії, назвавши Україну «країною, що обвалилася». Про це повідомляє видання Sova в четвер, 30 травня.

На тлі протестів у Грузії Кобахідзе заявив, що «ніхто не дочекається «майдану» у країні. За його словами, внаслідок Революції Гідності владу в Україні нібито призначили кілька разів ззовні.

«До 2013 року Україна була державою, яка мала територіальну цілісність, з економікою 200 мільярдів доларів, а сьогодні країна розвалилася, економіка країни якісно скоротилася за стільки років, 20% територій країни окуповані, десятки тисяч людей загинули, і хто візьме на себе за це відповідальність?» — заявив грузинський прем’єр.

Тобто він не бачить причини — нападу більш потужної фашистської Росії…

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували скандальну заяву Кобахідзе. У відомстві наголосили, що висловлювання прем’єра Грузії є неприйнятними та обурливими.

«Не Україна, яка обороняється, а виключно Росія, яка віроломно напала на нашу землю, відповідальна за тисячі втрачених життів, руйнування українських міст та сіл», — заявили у МЗС.

У відомстві звернули увагу на те, що у своїй заяві Кобахідзе жодного разу не згадав слово «Росія».

«Прикро спостерігати послідовну та постійну деградацію політичних заяв прем’єра Грузії, які останнім часом вже важко відрізнити від заяв російського керівництва», — додали у МЗС.

У відомстві закликали грузинських політиків утримуватись від подібних заяв на адресу України.

Нагадаємо, у Грузії тривають протести після того, як парламент ухвалив скандальний закон про «іноагентів».

У Євросоюзі заявили, що закон про «іноагентів» суперечить основним принципам та цінностям ЄС та таким чином Грузія віддаляється від вступу до блоку.

Грузія на сьогодні являє собою унікальну країну з точки зору відношення до війни Росії проти України.

При тому, що тотальна більшість народу Грузії підтримує Україну, бажає нашої перемоги і навіть ненавидить російських окупантів (що природньо, враховуючи напад РФ на саму Грузію у 2008 році), діюча влада намагається виглядати нейтральною, а насправді працює в руслі підтримки Путіна і Росії. Мова про уряд і правлячу партію.