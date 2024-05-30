 

Прем’єр-міністр Грузії оскандалився заявою про Україну

  1. 30.05.2024
  2. Рубрика:

Абсолютно проросійський прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе провів «паралель» між Революцією Гідності та протестами в Грузії, назвавши Україну «країною, що обвалилася». Про це повідомляє видання Sova в четвер, 30 травня.

На тлі протестів у Грузії Кобахідзе заявив, що «ніхто не дочекається «майдану» у країні. За його словами, внаслідок Революції Гідності владу в Україні нібито призначили кілька разів ззовні.

«До 2013 року Україна була державою, яка мала територіальну цілісність, з економікою 200 мільярдів доларів, а сьогодні країна розвалилася, економіка країни якісно скоротилася за стільки років, 20% територій країни окуповані, десятки тисяч людей загинули, і хто візьме на себе за це відповідальність?» — заявив грузинський прем’єр.

Тобто він не бачить причини — нападу більш потужної фашистської Росії…

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували скандальну заяву Кобахідзе. У відомстві наголосили, що висловлювання прем’єра Грузії є неприйнятними та обурливими.

«Не Україна, яка обороняється, а виключно Росія, яка віроломно напала на нашу землю, відповідальна за тисячі втрачених життів, руйнування українських міст та сіл», — заявили у МЗС.

У відомстві звернули увагу на те, що у своїй заяві Кобахідзе жодного разу не згадав слово «Росія».

«Прикро спостерігати послідовну та постійну деградацію політичних заяв прем’єра Грузії, які останнім часом вже важко відрізнити від заяв російського керівництва», — додали у МЗС.

У відомстві закликали грузинських політиків утримуватись від подібних заяв на адресу України.

Нагадаємо, у Грузії тривають протести після того, як парламент ухвалив скандальний закон про «іноагентів».

У Євросоюзі заявили, що закон про «іноагентів» суперечить основним принципам та цінностям ЄС та таким чином Грузія віддаляється від вступу до блоку.

Грузія на сьогодні являє собою унікальну країну з точки зору відношення до війни Росії проти України.

При тому, що тотальна більшість народу Грузії підтримує Україну, бажає нашої перемоги і навіть ненавидить російських окупантів (що природньо, враховуючи напад РФ на саму Грузію у 2008 році), діюча влада намагається виглядати нейтральною, а насправді працює в руслі підтримки Путіна і Росії. Мова про уряд і правлячу партію.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Избиение нардепа Левченко и ответка его друзей: видео

09.03.2018 - 21:25
Блогер Андрей Дзиндзя разместил у себя в Твиттере видео, как в Киеве соратники нардепа от «Свободы» Левченко избили молодых людей, якобы причастных к избиению самого парламентария. «Серед «свободівців» є багато ...
читать

Уникальное северное сияние сняли на видео

10.11.2017
На фоне ночного неба в ...
читать

На Багамах свинья укусила знаменитую модель Мишель Левин за ягодицу: видео

13.02.2019
Приревновала… Хрюшка, не обращая внимание ...
читать

Странное противостояние iPad и пулемёта M134 Minigun

02.12.2015
Ведущие YouTube-канала FullMag, специализирующегося на ...
читать