Індія виступає за досягнення миру в Україні дипломатичним шляхом. При цьому повинні поважатися суверенітет і територіальна цілісность Української держави.

Про це сказав прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 23 серпня.

«Ми з повною впевненістю трималися подалі від війни, але це ніколи не означало, що ми були просто байдужими спостерігачами. Ми ніколи не були нейтральними, і в нас була сторона від найпершого дня – наша сторона була миром… Тому, приїхавши на землю України, я приїхав із посланням миру», – заявив Моді.

Також Моді додав: «Я хочу сказати вам і всьому світу, що це наше переконання і наше зобов’язання, і ми говоримо про це дуже голосно й чітко – що ми підтримуємо повагу до суверенітету й територіальної цілісності. Це має для нас першорядне значення».

За словами прем’єра, Індія готова зробити свій «активний внесок» у мирне врегулювання.

«Я приїхав напередодні вашого Дня Незалежності, і тому я хотів би, щоб усі ми працювали над якнайшвидшим відновленням миру. Індія буде готова зробити свій активний внесок у досягнення цієї мети», – запевнив голова уряду Індії.

Моді розповів, що ще два роки тому прямо заявив російському диктатору Володимиру Путіну, «що це не ера війни».

«І минулого місяця, коли я знову відвідував Росію, щоб зустрітися з Путіним, я чітко сказав йому, що проблеми не можна вирішити на полі бою. Єдиний спосіб вирішити проблеми – це діалог і дипломатія. І не втрачаючи жодної хвилини, ми повинні рухатися в цьому напрямку. Обидві сторони повинні сісти разом і шукати шляхи виходу з цієї кризи», – наголосив він.

Також Моді пообіцяв закрити гуманітарні потреби України і «бути на два кроки попереду» при вирішенні таких потреб.

По суті Україна теж не відмовилася б від припинення війни дипломатичним шляхом при збережені територіальної цілісності. Але лідер фашистського режиму Путін хоче переговорів з урахуванням «ситуації на землі» — тобто залишити за Росією окуповані Крим, Донбас і частково Запорізбку і Херсонські області (ба більше, всі ці регіони в їх адміністративно-територіальних межах).

Тому дипломатія і не працює. Навряд чи цього не розуміє Нарендра Моді.

При цьому є варіант, при якому Росія могла б піти з України, а планета нарешті отримала довгоочікуваний мир. Це жорстка позиція Китаю і Індії. Якщо б ці дві великі і потужні країни заявили Путіну, що припиняють торгівлю з РФ до тих пір поки той не виведе з нашої країни війська… В такому випадку у Кремля просто б не залишилося вибору, адже при тискові Заходу зникнення ще й підримки лідерів Азії реально зробило б Росію неспроможною вести війну.

Але наразі ані Пекін, ані Делі припиняти економічну співпрацю з РФ не збираються. Ба більше, вони на ній добре заробляють.