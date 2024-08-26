ППО збила рекордну кількість російських ракет і дронів

Україна пережила наймасовішу повітряну атаку російських загарбників з початку повномасштабної війни. Але й підрозділи ППО спрацювали дуже добре. Всього вдалося збити понад 200 цілей, повідомив командувач Повітряних сид ЗСУ Микола Олещук.

Всього фашистська Росія запустила по різних об’єктах на всій території країни 236 ракет і дронів. З них вдалося збити 201. Тобто 85,2%. Це дуже висока результативність.

Фактично збито 102 ракети з 127 і 99 БПЛА зі 109.

Не важко порахувати, що шкоди завдали 25 ракет і 10 Шахедів. В основному ворог намагався бити по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, що руйнування і пошкодження суттєві. В країні знову на певний час ввели графіки відключень електроенергії.

Але з урахуванням масштабів атаки, до якої РФ готувалася мінімум з 6-го серпня (початок операції на Курщині), наші захисники вберегли набагато більше. А ворогу вкотре продемонстровано, що його потуги марні і в нього є тільке одна опція — припинити війну і забратися геть з України.

Загалом військові виявили і супроводжували 236 цілей – 127 ракет та 109 БпЛА:

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал із повітряного простору Рязанської та Липецької областей – РФ;

6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Курської, Воронезької областей – РФ та з Криму;

77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;

28 крилатих ракет Калібр із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;

3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької обл. – РФ;

10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;

109 ударних БпЛА Shahed-131/136 – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – РФ, Чауда – Крим.

До відбиття повітряного нападу було залучено усі наявні засоби озброєння і техніки: авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ.

В результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 Кинджал;

1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23;

1 крилату ракету Х-22;

99 крилатих ракет Х-101, Калібр, керованих авіаційних ракет Х-59/69;

99 ударних БпЛА Shahed-131/136.

Також кілька дронів були локаційно втрачені на території України, ще два – перетнули державний кордон з Білоруссю.