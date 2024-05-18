ППО успішно відбила нічну атаку «Шахедами»

Минулої ночі російські окупанти запустили по Україні тринадцять ударних безпілотних літальних апаратів типу іранських «Shahed-131/136» з Краснодарського краю (східний берег Азовського моря) та Курської області РФ.

Усі вони були збиті нашими зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Про це у ранковому зведенні, оприлюдненому на офіційних медіаресурсах, доповів командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

У свою чергу, Сили оборони півдня України розповіли, що загарбники минулої доби атакували Одещину трьома балістичними ракетами (імовірно «Іскандер-М») та трьома керованими авіаційними «Х-59» і «Х-69», та активно застосовували розвідувальні дрони на всьому південному напрямку.

Наша протиповітряна оборона змогла збити три керовані авіаційні ракети, два розвідувальні БпЛА «ZALA», ударний «Ланцет» та два БпЛА невстановленого типу. Але не «Іскандери»…